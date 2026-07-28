DHolpur: प्रसूता की मौत का मामला, एम्बुलेंस चालक को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा

परिजनों का आरोप था कि प्रसूता सपना की मौत डिलेवरी के बाद अस्पताल में हो गई और शव को एम्बुलेंस में रखवाया कर भिजवाया था। उधर, एमसीएच प्रशासन और पीएमओ डॉ.समरवीर सिंह ने जिला कलक्टर की ओर से एडीएम कार्यालय में बुलाई बैठक के दौरान प्रसूता की मौत अस्पताल में होने से स्पष्ट इनकार करते हुए कहा कि प्रसूता को इलाज के लिए हायर सेंटर रैफर किया गया था। उधर, मृतका के शव को जिला कलक्ट्रेट पर लाने के बाद में गिरफ्तार एम्बुलेंस चालक को पुलिस ने संस्थापन अधिकारी की ओर से दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार कर उसे कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेसी कर दिया। उक्त प्रकरण में एम्बुलेंस संचालक को भी सह आरोपित बनाया है। उक्त संचालक शहर में दो निजी अस्पताल का संचालन करता था, जिन्हें घटनाक्रम के बाद सीएमएचओ ने अनियमितता के चलते कार्रवाई कर सीज कर दिया।