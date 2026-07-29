धौलपुर: रिश्तेदार बनकर घर में घुसे लुटेरे, हथियार के दम पर परिवार को बनाया बंधक; नकदी-जेवर लेकर फरार

बदमाशों के जाने के बाद परिवार के लोगों ने काफी मशक्कत कर एक-दूसरे के हाथों की रस्सियां खोलीं। किसी तरह खुद को आजाद करने के बाद वे घर से बाहर निकले और आसपास के लोगों को पूरी घटना की जानकारी दी। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही निहालगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। घटना के बाद इलाके में लोगों की भीड़ भी जमा हो गई। शुरुआती जानकारी के अनुसार, घर से निकलते समय बदमाश कैमरों में दिखाई दिए हैं। अब पुलिस इन्हीं फुटेज की मदद से उनकी पहचान करने और उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। साथ ही पीड़ित परिवार के बयान और आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है।