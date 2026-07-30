Dholpur: विधायक रोहित बोहरा ने सीएम की घोषणाओं पर उठाए सवाल, स्टेडियम लायक जमीन नहीं तो फिर कैसे होगा निर्माण

विधायक बोहरा ने कहा कि प्रदेश की हालात खराब है, सरकार पर पैसा नहीं है और आने वाले समय में कार्मिकों के वेतन तक के लाले पडऩे वाले हैं। कहा कि प्रदेश की जीएसडीपी दर नीचे से 36.3 फीसदी है और पश्चिम बंगाल की 37.6 और पंजाब की तो और भी खराब है यहां पर 46 फीसदी तक पहुंच गई। यह सरकार की माली हालत को बताती है। सरकार घोषणा पर घोषणा कर रही है लेकिन बजट तो मिल ही नहीं रहा। सडक़ें बन नहीं रही है, संवेदकों का भुगतान लटका पड़ा है, जिससे काम बंद हो गए हैं। बोहरा ने कहा कि ऐसा लगता है कि धौलपुर तो राजस्थान का पार्ट ही नहीं है। सारी सुविधाएं भरतपुर को मिल रही हैं। धौलपुर का पानी भी भरतपुर पहुंच रहा है लेकिन यहां पर कुछ नहीं हुआ। बोहरा ने कहा कि धौलपुर शहर जलभराव की समस्या से जूझ रहा है और प्रभारी मंत्री भी अवगत करा रहे हैं लेकिन फिर भी सरकार का ध्यान नहीं है। आमजन की सरकार नहीं सुनेगी तो कौन सुनेगा? कहा कि अब आवाज बुलंद करने का समय आ चुका है। उन्होंने आरोप लगाया कि विकास कार्य के नाम पर शून्य है।