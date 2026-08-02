Dholpur: जिले के सरमथुरा क्षेत्र में पैर पसारने लगा स्मैक का गोरखधंधा

इधर, धौलपुर शहर से गुजर रहे एनएच ४४ पर मध्यप्रदेश की तरफ से आने वाली कुछ लोडिंग गाडिय़ां सामान में छिपाकर मादक पदार्थ की सप्लाई करने का शक रहा है। गत मई माह में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और निहालगंज थाना पुलिस ने हाइवे 44 स्थित मिडवे के पास कार्रवाई कर एक कंटेनर से 1100 किलो डोडा-चूरा (पोस्त) जब्त किया है। जिसकी कीमत लगभग 1.45 करोड़ रुपए बताई गई थी। इसी तरह मनियां थाना क्षेत्र के गांव सियापुरा से हरिनगर जाने वाले रास्ते पर एक व्यक्ति के पास से दो प्लास्टिक कट्टों से 12 किलो से अधिक डोडा.चूरा और हरे अफीम के पौधे बरामद कर युवक को गिरफ्तार किया गया था। इधर, धौलपुर कोतवाली थाना पुलिस ने हाल ही में तगावली रोड पर नाकाबंदी के दौरान एक युवक को 166 ग्राम अवैध गांजे पकड़ा था।