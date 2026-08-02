Dholpur: महापंचायत में जुटे सैकड़ों लोग, जंगल, जमीन व रोजगार बचाने का निर्णय

सरमथुरा व बसेड़ी क्षेत्र में लाल पत्थर की खदानें बंद होने से रोजगार का अभाव बना हुआ हैए जिले में करीब 170 गैंगसा मशीन लगी हुई हैं। इन इकाइयों सहित पत्थर की खदानों में 20 हजार से अधिक श्रमिक कार्य करते हैं। लाल पत्थर की खदानें बंद होने के कारण लगभग 70 पत्थर इकाइयां बंद पड़ी है। गैंगसा यूनिट बंद होने के कारण सरमथुरा, बाड़ी व बसेड़ी क्षेत्र से करीब सात हजार लोग पलायन कर चुके हैं। हालांकि सरकार की वीवी जीरामजी, खाद्य सुरक्षा योजना व प्रधानमंत्री आवास योजना भी लोगों का पलायन भी नहीं रोक सकी है। इससे सिर्फ गैंगसा उद्यमियों पर ही असर नहीं पड़ रहा है बल्कि चाय की थड़ी, किराना, सब्जी की दुकानों सहित ट्रांसपोर्टर आदि प्रभावित है। हालांकि टर्नओवर की बात करें तो आधे से भी कम रह गया है।