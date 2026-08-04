Dholpur: यह कैसी व्यवस्था! 9 माह बाद भी शिक्षकों का स्थायीकरण नहीं

दिव्यांग कोटे से नियुक्त शिक्षक जीतराम, पंकज कुमार, धीरज परमार, संजीव कुमार आदि ने ‘ राजस्थान पत्रिका’ को बताया कि उनका परिवीक्षा काल पिछले साल अक्टूबर में पूरा हो चुका है। शिक्षा निदेशालय की ओर से दिव्यांग प्रमाण पत्रों की संभाग मुख्यालय पर पुन: जांच में जनवरी में पूर्ण हो चुकी है। बावजूद डीईओ (प्रा.) की ओर से अभी तक न तो नियमित वेतन शृंखला के तहत वेतन नियमितीकरण किया जा रहा है और ना ही स्थायीकरण आदेश हुए। ऐसे में प्रोविजन पूरा करने के 9 महीने बाद भी शिक्षकों को 23,700 फिक्स मानदेय दिया जा रहा है। महंगाई के इस दौर में घर चलाना मुश्किल हो रहा है। शिक्षकों का कहना है कि प्रदेश के अन्य जिलों में दिव्यांग शिक्षकों के स्थायीकरण काफी पहले किया जा चुके हैं, लेकिन धौलपुर में जिम्मेदार अधिकारी ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। जिससे उन्हें आर्थिक और मानसिक उत्पीडऩ का शिकार होना पड़ रहा है।