Rajasthan Weather: पश्चिमी विक्षोभ के असर से राजस्थान का बदला मौसम, कई जिलों में आंधी, बारिश-ओलावृष्टि का अलर्ट

वहीं दूसरी ओर साप्ताहिक हाट में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। शहर के मोटर गैराज रोड पर प्रत्येक गुरुवार को साप्ताहिक हाट लगती है, जहां बड़ी संख्या में व्यापारी अपनी दुकानें लगाते हैं। बारिश शुरू होते ही हाट में खरीदारी कर रहे लोगों और व्यापारियों में भगदड़ मच गई। विशेषकर प्याज के कई व्यापारियों को क्षति हुई। उनके खुले में रखे प्याज बारिश के पानी से भीगकर खराब हो गए। अचानक हुई इस बारिश से व्यापारियों को आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ा है। स्थानीय लोगों ने भी बारिश से मिली राहत का अनुभव किया। हालांकि हाट में हुए नुकसान से कुछ व्यापारियों में चिंता भी देखी गई।