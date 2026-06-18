18 जून 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ओपिनियन

संपादकीय : बच्चों को कथित सौंदर्य की होड़ से बचाने के करें जतन

आज स्कूल जाने वाले बच्चे भी आइलाइनर, फेस क्रीम, ब्लशर, लिपस्टिक और अन्य सौंदर्य प्रसाधनों का उपयोग करने लगे हैं। यह प्रवृत्ति केवल स्वास्थ्य के लिए ही नहीं, बल्कि बच्चों के मानसिक विकास के लिए भी चिंता का विषय है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Sanjeev Mathur

Jun 18, 2026

Makeup

फोटो-एआई

केरल के स्कूलों में शुरू किया गया लिपस्टिक फ्री अभियान केवल एक शैक्षणिक पहल नहीं, बल्कि समय की एक गंभीर सामाजिक चुनौती का उत्तर है। इस अभियान के पीछे चिंता यह है कि आज स्कूल जाने वाले बच्चे भी आइलाइनर, फेस क्रीम, ब्लशर, लिपस्टिक और अन्य सौंदर्य प्रसाधनों का उपयोग करने लगे हैं। यह प्रवृत्ति केवल स्वास्थ्य के लिए ही नहीं, बल्कि बच्चों के मानसिक विकास के लिए भी चिंता का विषय है। यह अभियान बच्चों को कॉस्मेटिक उत्पादों से दूर रखने के लिए चलाया जा रहा है।
वस्तुत: बचपन जीवन का वह दौर होता है जब व्यक्ति अपनी स्वाभाविक पहचान विकसित करता है। सोशल मीडिया, विज्ञापनों और मनोरंजन उद्योग ने सौंदर्य के ऐसे मानदंड स्थापित कर दिए हैं जिनके दबाव में बच्चे भी आ गए हैं। इस चमक-दमक ने यह धारणा पैदा कर दी है कि आकर्षक दिखना ही सफलता और स्वीकार्यता का आधार है। स्कूल और समाज में शरीर की बनावट और रंग को लेकर चर्चा होने लगी है। बच्चे भी अपनी वास्तविक पहचान से अधिक बाहरी रूप-रंग को महत्त्व देने लगे हैं। चिंता का दूसरा पक्ष स्वास्थ्य से जुड़ा है। अधिकांश कॉस्मेटिक उत्पादों में ऐसे रासायनिक तत्व पाए जाते हैं जो बच्चों की संवेदनशील त्वचा और शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं। कम उम्र में इन उत्पादों का नियमित उपयोग एलर्जी, त्वचा रोग और हार्मोनल असंतुलन जैसी समस्याओं को जन्म दे सकता है। हालांकि केवल कॉस्मेटिक उत्पादों पर रोक लगा देने से समस्या का समाधान नहीं होगा। इसके पीछे समाज में बढ़ती बॉडी शेमिंग और रूप-रंग आधारित भेदभाव की प्रवृत्ति भी जिम्मेदार है। हाल में प्रकाशित एक शोध में यह तथ्य सामने आया कि किशोरावस्था में जिन्हें कम आकर्षक माना जाता है, उन्हें जीवन में अधिक तनाव का सामना करना पड़ता है। जाहिर है कि समाज आज भी व्यक्ति के बाहरी स्वरूप को महत्त्व देता है। कथित सौंदर्य की होड़ से बचाने के लिए बच्चों को यह समझाना होगा कि सुंदरता कोई पैमाना नहीं होता। दरअसल यह विषयपरक नहीं बल्कि वस्तुपरक बात है जो इस पर निर्भर नहीं करती कि किसे देखा जा रहा है बल्कि इस पर निर्भर है कि कौन देख रहा है? हर व्यक्ति की प्रतिभा, व्यवहार, संवेदनशीलता, मेहनत और चरित्र ही उनकी वास्तविक पहचान हैं।
भारतीय परंपरा भी संदेश देती है कि व्यक्ति का मूल्य उसके संस्कारों और कर्मों से तय होता है। आधुनिकता को अपनाने में कोई बुराई नहीं है लेकिन इससे बचपन ही दिखावे की संस्कृति का शिकार बनने लगे, तो यह चिंताजनक है। केरल का यह अभियान एक सकारात्मक संदेश है। आवश्यकता केवल लिपस्टिक मुक्त स्कूलों की नहीं, बल्कि ऐसे वातावरण की है जहां बच्चों को यह विश्वास मिले कि वे जैसे हैं, वैसे ही सुंदर हैं।

खबर शेयर करें:

Published on:

18 Jun 2026 05:20 pm

Hindi News / Opinion / संपादकीय : बच्चों को कथित सौंदर्य की होड़ से बचाने के करें जतन

बड़ी खबरें

View All

ओपिनियन

ट्रेंडिंग

कतार में खड़ा आखिरी आदमी बता रहा सरकार की उपलब्धियां

India to Bharat
ओपिनियन

घटती प्रजनन दर भारत के लिए चुनौती है या अवसर?

population
ओपिनियन

पर्यटन और तीर्थयात्रा की भीड़ से कराह रहे पहाड़

Mountain pilgrimage and environmental contrast
ओपिनियन

महाराणा प्रताप थे हल्दीघाटी युद्ध के असली विजेता

maharna pratap
ओपिनियन

संपादकीय : तकनीकी संप्रभुता व पर्यावरण के बीच संतुलन बनाना जरूरी

AI Server
ओपिनियन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.