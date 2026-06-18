Panchna Dam: पांचना बांध विवाद में सचिन पायलट की एंट्री, कहा- पानी सबकी जरूरत, भजनलाल सरकार को याद दिलाई जिम्मेदारी

उन्होंने कहा कि कोई भी नहीं चाहता कि क्षेत्र में तनाव बढ़े या माहौल खराब हो। कुछ लोग तनाव का वातावरण बनाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन प्रदेश के लोग भाईचारा, शांति और सौहार्द बनाए रखना चाहते हैं। किसानों को सिंचाई के लिए पानी चाहिए और इस दिशा में राजस्थान सरकार को पहल करते हुए समाधान निकालना होगा। आपको बता दें कि पांचना बांध का निर्माण वर्ष 1977 से 2004 के बीच करौली जिले में किया गया था। गांव के कमांड क्षेत्र के अंतर्गत सवाई माधोपुर और नवगठित गंगापुर सिटी जिले के कुल 35 गांव शामिल हैं। इन गांवों के किसानों का आरोप है कि वर्ष 2006 के बाद उन्हें पानी नहीं मिला।