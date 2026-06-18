Rajasthan Politics : ‘गहलोत राज के 19 पेपर लीक पर राहुल गांधी चुप क्यों?’ BJP का पलटवार, गरमाया सियासी पारा

लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बुधवार को हुए राजस्थान दौरे के बाद से सियासी पारा गरमाया हुआ है। खासतौर से राहुल गांधी के कोटा में नीट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों से संवाद पर प्रमुख राजनीतिक दल भाजपा और कांग्रेस आमने-सामने हो रहे हैं। राहुल के भाषण के तुरंत बाद भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने कमान संभाली और कांग्रेस पर पलटवार किया। आलम ये रहा कि कोटा से लेकर राजधानी जयपुर तक बयानों के तीखे तीर चल रहे हैं। भाजपा जहां कांग्रेस के पिछले शासनकाल के पेपर लीक के काले इतिहास को खंगाल रही है, वहीं कांग्रेस वर्तमान व्यवस्था की कमियों और परीक्षाओं के रद्द होने को लेकर केंद्र सरकार को पूरी तरह से कटघरे में खड़ा कर रही है।