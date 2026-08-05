Jaisalmer: खदानों की सीमित गहराई और पुरानी नीतियों ने रोकी जैसलमेरी पत्थर की रफ्तार

जैसलमेर. जैसलमेरी पत्थर उद्योग की सबसे बड़ी चुनौती केवल बाजार या मांग की नहीं है। इसकी जड़ें खनन व्यवस्था से भी जुड़ी हैं। जिले में मिलने वाला पीला पत्थर जमीन की सतह के आसपास ही उपलब्ध होता है और इसकी खदानें अन्य बड़े खनिज क्षेत्रों की तुलना में अलग प्रकृति की हैं। इसके बावजूद लागू नियम और प्रक्रियाएं कई बार स्थानीय परिस्थितियों से मेल नहीं खातीं। उद्योग से जुड़े लोगों का कहना है कि जैसलमेर के पत्थर के लिए ऐसी खनन नीति की जरूरत है जो यहां के भौगोलिक स्वरूप और छोटे कारोबारियों की क्षमता को ध्यान में रखे।पहले कई क्षेत्रों में खनन पट्टों का आवंटन अपेक्षाकृत सरल प्रक्रिया से होता था। बाद में नीलामी आधारित व्यवस्था लागू होने के बाद छोटे उद्यमियों के लिए प्रवेश कठिन हो गया।