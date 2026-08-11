Jaisalmer: शादी समारोहों में खाने की गुणवत्ता पर सख्ती, हलवाई कैटरर्स का पंजीयन जरूरी

खाद्य सुरक्षा अधिकारी किशनाराम कड़वासरा ने बताया कि हलवाई और कैटरर अपने एफएसएसएआई लाइसेंस या पंजीयन की वैधता सुनिश्चित रखें। भोजन तैयार करने से लेकर भंडारण और परोसने तक स्वच्छता मानकों का पालन करना जरूरी है। सामूहिक आयोजनों में सुरक्षित पेयजल, खाद्य पदार्थों का सुरक्षित भंडारण, उचित तापमान और व्यक्तिगत स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना होगा। बिना वैध एफएसएसएआई लाइसेंस या पंजीयन के खाद्य कारोबार संचालित करने या खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन मिलने पर संबंधित के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। विभाग विवाह स्थलों, समारोह भवनों, होटल, धर्मशाला, सामुदायिक भवन, फार्म हाउस और अन्य आयोजन स्थल संचालकों के साथ समन्वय कर मानक संचालन प्रक्रिया का प्रचार-प्रसार भी करेगा। सीएमएचओ डॉ. पालीवाल ने कहा कि विवाह और सामूहिक आयोजनों में एक साथ बड़ी संख्या में लोगों को भोजन परोसा जाता है। ऐसे में भोजन की गुणवत्ता और स्वच्छता में लापरवाही से खाद्य जनित बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है।