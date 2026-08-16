Dausa News: बाजरे के खेत में मिला युवक का शव, ASP पर थप्पड़ जड़ने का आरोप, थाने के बाहर हंगामा

दौसा के एडिशनल एसपी शंकरलाल मीणा ने थप्पड़ मारने के आरोप से इनकार किया है। उनका कहना है कि परिजनों के साथ थप्पड़ मारने जैसी कोई बात नहीं हुई। बयान के दौरान एक युवक को धक्का लगा था, जिसे बाद में समझाइश दी गई। उन्होंने बताया कि प्रथम दृष्टया युवक की मौत करंट लगने से होने की आशंका है और करंट से झुलसने की संभावना भी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारण का पता चलेगा। पुलिस के अनुसार युवक के खिलाफ किसी आपराधिक रिकॉर्ड की भी पुष्टि नहीं हुई है।