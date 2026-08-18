Jaisalmer: 50.35 करोड़ से संवरेगी स्वर्णनगरी, विकास को मिल सकेगी नई रफ्तार

नगर परिषद की विकास योजना में खेल और शिक्षा सुविधाओं को भी शामिल किया गया है। इन्दिरा इंडोर स्टेडियम में बास्केटबॉल कोर्ट का निर्माण होगा, वहीं डेजर्ट क्लब में बैडमिंटन हॉल बनाया जाएगा। पुलिस लाइन कच्ची बस्ती स्थित तनाश्रम में हॉल निर्माण तथा मेघवाल समाज भवन के छात्रावास में लाइब्रेरी का निर्माण भी कराया जाएगा। विधायक छोटूसिंह भाटी ने कहा कि स्वर्णनगरी की ऐतिहासिक पहचान को मजबूत करने के साथ आधुनिक सुविधाओं का विस्तार प्राथमिकता है। 50.35 करोड़ रुपए के कार्यों से शहर के सौन्दर्यकरण, पर्यटन, खेल और आधारभूत सुविधाओं को गति मिलेगी। चैतन्यराजसिंह ने कहा कि जैसलमेर की ऐतिहासिक विरासत अमूल्य धरोहर है। हेरिटेज वॉक-वे सहित सौन्दर्यकरण के कार्यों से स्वर्णनगरी की विरासत को नई पहचान मिलेगी। महारावल जैसलदेव की अश्वारूढ़ प्रतिमा का शिलान्यास जैसलमेर के गौरवशाली इतिहास के सम्मान का प्रतीक है। नगर परिषद के अनुसार इन कार्यों का लाभ पर्यटकों के साथ स्थानीय नागरिकों को भी मिलेगा। जल निकासी, सड़क किनारे सुविधाओं, खेल संसाधनों और अध्ययन सुविधाओं के विकास से शहर की नागरिक सुविधाएं मजबूत होंगी। पर्यटन सीजन से पहले प्रस्तावित कार्य पूरे होने पर स्वर्णनगरी के सौन्दर्य और पर्यटक सुविधाओं में और निखार आने की उम्मीद है। कार्यक्रम में उपखंड अधिकारी जैसलमेर वीरेन्द्र सिंह, कार्यवाहक आयुक्त पवन कुमार, खेल अधिकारी राकेश विश्नोई, पूर्व प्रधान सुनीता भाटी सहित जनप्रतिनिधि, समाजसेवी, नगरवासी और नगर परिषद के अधिकारी मौजूद रहे।