Jaisalmer: सेना के वाहन से टकराकर पलटा कैंपर वाहन, चार युवक गंभीर घायल, तीन जोधपुर रेफर

लाठी ( जैसलमेर ). कस्बे में एमईएस फांटे के पास मंगलवार सुबह सेना के वाहन से पीछे से टकराने के बाद कैंपर वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया और बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में कैंपर में सवार चार युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। ग्रामीणों ने सेना के जवानों की मदद से घायलों को लाठी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद सभी को पोकरण रेफर किया गया, जहां तीन घायलों की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें जोधपुर रेफर कर दिया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सेना का एक ट्रक लाठी कस्बे से राष्ट्रीय राजमार्ग-11 होते हुए एमईएस की ओर जा रहा था। एमईएस फांटे पर ट्रक दाईं ओर मुड़ रहा था। इसी दौरान पीछे से सोढ़ाकोर की ओर जा रहा कैम्पर वाहन सेना के वाहन के पिछले हिस्से से टकरा गई। टक्कर के बाद कैंपर का संतुलन बिगड़ गया और वह तीन-चार बार पलटते हुए हाईवे पर जा गिरी। हादसे में वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के साथ दुर्घटना में सोढ़ाकोर निवासी ओमप्रकाश (22), प्रेमाराम (45) पुत्र भूराराम, विक्रम (20) पुत्र रतनाराम मेघवाल और मानसिंह (32) पुत्र इन्द्रसिंह राजपूत घायल हो गए। हादसे के बाद आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और कैंपर में फंसे घायलों को बाहर निकालने में मदद की।