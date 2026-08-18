Jaisalmer: टिकट जांच में लक्ष्य से 26.65 प्रतिशत अधिक वसूली, 16 हजार मामले पकड़े

जैसलमेर. बिना टिकट और अनियमित यात्रा करने वालों पर रेलवे की सख्ती का असर टिकट जांच से होने वाली आय पर भी दिखाई दिया है। जोधपुर मंडल ने जुलाई में टिकट जांच अभियान के दौरान 1 करोड़ 20 लाख 51 हजार 674 रुपए की वसूली की। मंडल का निर्धारित लक्ष्य 95 लाख 16 हजार रुपए था। इस तरह मंडल ने लक्ष्य से 25 लाख 35 हजार 674 रुपए अधिक, यानी 26.65 प्रतिशत अधिक राजस्व जुटाया।