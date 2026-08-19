jaisalmer: कृषि उद्यमों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसानों को अब मिलेगा सम्मान

आत्मा योजना का उद्देश्य किसानों को नवीन तकनीक, नवाचार और उन्नत कृषि गतिविधियां अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। श्रेष्ठ किसान पुरस्कार के माध्यम से कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल करने वाले किसानों को पहचान और सम्मान मिलेगा। ऐसे किसान अन्य किसानों के लिए प्रेरणादायी उदाहरण बन सकेंगे। इच्छुक किसान आवेदन के साथ संबंधित गतिविधि के रंगीन फोटो, आधार कार्ड, बैंक पासबुक की प्रति और जमाबंदी सहित आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर सकेंगे। आवेदन संबंधित सहायक कृषि अधिकारी, कृषि पर्यवेक्षक या संबंधित विभाग के माध्यम से जमा किए जा सकेंगे। आत्मा योजना या किसी अन्य योजना के तहत पूर्व में किसी भी स्तर पर पुरस्कृत किसान वर्ष 2026-27 में श्रेष्ठ किसान पुरस्कार के लिए पात्र नहीं होंगे।