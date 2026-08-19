jaisalmer: थार की धूप और हवा से जैसलमेर-बाड़मेर में निवेश, रोजगार की भी नई राह

बाड़मेर/जैसलमेर. थार का रेगिस्तान अब केवल रेत, गर्मी और सीमावर्ती पहचान तक सीमित नहीं है। जैसलमेर और बाड़मेर में सौर, पवन और हाइब्रिड ऊर्जा परियोजनाओं के विस्तार से पश्चिमी राजस्थान देश के प्रमुख अक्षय ऊर्जा क्षेत्रों में तेजी से उभर रहा है। बड़े निवेश से निर्माण, तकनीकी संचालन, रखरखाव, परिवहन, सुरक्षा और लॉजिस्टिक्स में रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद है। सरकार भूमि, बिजली कनेक्शन और आधारभूत सुविधाओं के जरिए ऊर्जा निवेश को गति दे रही है। जैसलमेर में अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में करीब तीन लाख करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव सामने आया है। इसके तहत करीब 60 हजार मेगावाट क्षमता की सौर, पवन, बैटरी भंडारण और बायोमास आधारित परियोजनाएं विकसित करने की योजना है। इसके लिए करीब 1.50 लाख हेक्टेयर भूमि चिन्हित किए जाने की जानकारी है। भूमि आवंटन प्रक्रिया के लिए राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम ने करीब 600 करोड़ रुपए की सिक्योरिटी राशि मांगी है। राशि जमा होने के बाद प्रक्रिया आगे बढ़ने की संभावना है। निवेश से जुड़े प्रोजेक्ट के लिए मिनर्वा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड नाम से पंजीकरण की जानकारी भी सामने आई है।