Jaisalmer: बोहा क्षेत्र में जंगल में खून से सना अज्ञात शव मिलने से सनसनी, हत्या की आशंका

पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू कर संभावित पहचान के प्रयास तेज कर दिए हैं। घटना की गंभीरता को देखते हुए दोपहर बाद जैसलमेर से फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) की टीम भी मौके पर पहुंची। विशेषज्ञों ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर विभिन्न भौतिक साक्ष्य एकत्रित किए। शव के आसपास की जमीन, खून के निशानों और अन्य परिस्थितियों का वैज्ञानिक परीक्षण किया गया। जांच के दौरान घटनास्थल के निकट ट्रैक्टर के टायरों के निशान भी मिले हैं। इन निशानों की भी विस्तार से पड़ताल की जा रही है ताकि घटना से जुड़े संभावित तथ्यों तक पहुंचा जा सके। पुलिस हर पहलू को ध्यान में रखकर जांच आगे बढ़ा रही है। शव की स्थिति और घटनास्थल से मिले प्रारंभिक संकेतों के आधार पर हत्या की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा रहा है। हालांकि पुलिस का कहना है कि किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना अभी जल्दबाजी होगी। मौत के कारणों की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और वैज्ञानिक जांच के बाद ही संभव हो सकेगी। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू की गई है। साथ ही आसपास के थानों में दर्ज गुमशुदगी के मामलों का भी मिलान किया जा रहा है, ताकि मृतक की पहचान हो सके। पुलिस आसपास के गांवों के लोगों से भी जानकारी जुटा रही है और घटनास्थल के आसपास मिले हर साक्ष्य की कड़ी जोड़ने का प्रयास कर रही है।