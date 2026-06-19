Jaisamler: विद्युत कटौती से परेशान युवाओं ने किया जमकर हंगामा

पोकरण. 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर कस्बे के स्वतंत्रता सेनानी गोविंदसिंह पडि़हार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के मैदान में योगाभ्यास का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। जिसको लेकर शुक्रवार को पूर्वाभ्यास किया गया। आयुर्वेद विभाग की चिकित्साधिकारी डॉ.चारुलताबेगड़ ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर आयोजित होने वाले ब्लॉक स्तरीय मुख्य कार्यक्रम की तैयारियों के अंतर्गत योगा फॉर हेल्थी एजिंग विषय पर कस्बे के ऐतिहासिक प्राचीन सतियों के देवल छतरियों पर शुक्रवार को योगाभ्यास किया गया। कॉमन योग प्रोटोकॉल के अनुसार विभिन्न योगासन, प्राणायाम व ध्यान का अभ्यास करवाया गया। उन्होंने बताया कि नियमित योगाभ्यास बढ़ती आयु के साथ शरीर के लचीलापन, संतुलन, मानसिक शांति एवं रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। योग न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ करता है, बल्कि स्वस्थ, सक्रिय व गरिमापूर्ण वृद्धावस्था के लिए अत्यंत उपयोगी है। योगाचार्य महेन्द्रगिरी, सहायक योग प्रशिक्षक सुरेश, धनसिंह, रमनगिरी, जसराज कुमावत, स्वप्निल आदि ने योगाभ्यास कार्यक्रम में सहयोग किया और बड़ी संख्या में लोगों ने योगाभ्यास किया एवं योग को दैनिक जीवन में हिस्सा बनाने का संकल्प लिया। इस मौके पर 21 जून को आयोजित होने वाले ब्लॉक स्तरीय योग कार्यक्रम में अधिकाधिक संख्या में लोगों से भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया गया।