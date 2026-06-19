जैसलमेर DM से लेकर राजस्थान में तहसीलदार और पटवारियों तक की SSO आईडी हैक, जानिए क्या था आरोपी का प्लान

पूछताछ के दौरान पुलिस ने दावा किया कि आरोपी ने खुलासा किया कि उसने पहले तहसीलदारों और पटवारियों की एसएसओ आईडी का उपयोग करके लाभार्थी डेटा प्राप्त किया था । पुलिस ने यह भी दावा किया कि इसके बाद उसने कई जिला कलक्टर की एसएसओ आईडी में भी हेरफेर करके बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी करने की साजिश रचने की बात स्वीकार की है। पुलिस ने बताया कि वे इस बात का पता कर रहे हैं कि राज्य भर में किन-किन अधिकारियों की एसएसओ आईडी से छेड़छाड़ हुई, कितने पोर्टल एक्सेस किए गए और क्या इसमें कुछ अन्य लोग भी शामिल थे। मामले की तकनीकी जांच जारी है।