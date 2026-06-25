आस्था का रिकॉर्ड: महाकाल मंदिर को 142 करोड़ की रिकॉर्ड आय, दान में भी बना नया इतिहास

Mahakal Temple: महाकाल लोक के निर्माण के बाद उज्जैन स्थित बाबा महाकाल के दरबार में श्रद्धालुओं की आस्था में अभूतपूर्व बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस बढ़ती श्रद्धा का सीधा असर श्री महाकालेश्वर मंदिर की आय पर भी साफ दिखाई दे रहा है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति ने आय का नया रिकॉर्ड बनाया है। इस दौरान मंदिर को कुल 142 करोड़ रुपये की आय प्राप्त हुई, जो अब तक की सबसे बड़ी वार्षिक आय मानी जा रही है। खास बात यह है कि इस आय में 78.76 करोड़ रुपये केवल दान के रूप में मिले हैं, जो मंदिर के इतिहास में सबसे अधिक दान राशि है। पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में यह करीब 27 करोड़ रुपये अधिक है, जिससे साफ है कि महाकाल लोक बनने के बाद श्रद्धालुओं की संख्या और उनकी आस्था दोनों तेजी से बढ़ी हैं।