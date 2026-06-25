अमरावती क्वांटम वैली की बड़ी कामयाबी, भारत ने -269°C पर हासिल की तकनीकी बढ़त

Future Supercomputer: माइनस 269 डिग्री सेल्सियस, यह इतना कम तापमान है कि सामान्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण वहां काम करना तो दूर, लगभग निष्क्रिय हो जाएं। लेकिन भविष्य के जिन कंप्यूटरों से विज्ञान, चिकित्सा, रक्षा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता की दुनिया बदलने की उम्मीद है, उन्हें काम करने के लिए ऐसी ही असाधारण ठंड चाहिए। आंध्र प्रदेश की अमरावती क्वांटम वैली ने स्वदेशी तकनीक से विकसित डायल्यूशन रेफ्रिजरेटर की मदद से 4 केल्विन यानी माइनस 269 डिग्री सेल्सियस तापमान हासिल कर लिया है। यह उस भविष्य की तैयारी है, जहां तकनीकी ताकत का पैमाना सिर्फ चिप्स, डेटा सेंटर या सुपरकंप्यूटर नहीं, बल्कि क्वांटम कंप्यूटिंग होगी।