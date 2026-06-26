भरत तिवारी एनकाउंटर पर फूटा कवि कुमार विश्वास का गुस्सा, बोले- सबको योगी आदित्यनाथ बनना है

फिलहाल इस मामले में दो अलग-अलग दावे सामने हैं। एक ओर पुलिस अपनी कार्रवाई को आत्मरक्षा में की गई कार्रवाई बता रही है, वहीं दूसरी ओर परिवार इसे फर्जी एनकाउंटर बता रहा है। ऐसे में कुमार विश्वास का बयान भी इसी बहस के बीच आया है। अब सभी की नजर न्यायिक जांच की रिपोर्ट पर टिकी है, जिससे यह साफ हो सकेगा कि घटना की वास्तविक परिस्थितियां क्या थीं और पुलिस की कार्रवाई नियमों के अनुरूप थी या नहीं।