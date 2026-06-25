Student Visa Rules: अमेरिका बदल सकता है स्टूडेंट वीजा नियम, 4 साल की सीमा से हजारों भारतीय छात्रों पर बढ़ेगा दबाव



वाइट हाउस ने अमरीकी गृह सुरक्षा विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके तहत अधिकांश अंतरराष्ट्रीय छात्रों को अमरीका में चार वर्ष तक रहने की अनुमति होगी। इसके बाद पढ़ाई जारी रखने के लिए उन्हें औपचारिक मंजूरी लेनी होगी। यह प्रस्ताव एफ-1 छात्र वीजा, जे-1 एक्सचेंज विजिटर वीजा और कुछ अन्य श्रेणियों के वीजाधारकों पर लागू होगा। अंतिम अधिसूचना के 30 से 60 दिनों के भीतर इसके लागू होने की संभावना जताई जा रही है।