पेजेशकियान के PM Modi को ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के अंतिम संस्कार कार्यक्रम में बुलाने के मायने

इस एक आमंत्रण के कई मायने निकलते हैं। पहला तो यह कि सामान्य तौर पर अंतिम संस्कार में शामिल होने का आमंत्रण नहीं दिया जाता है और अगर दिया जाता है। दूसरी बात यह है कि ईरान भारत और विशेषकर मोदी को यह ​याद दिलाना चाहता है कि ईरान उसका पुराना मित्र है। तीसरी बात यह है कि भारत की जनता ईरान से बहुत प्रेम करती है और जंग के दौरान भारतीय जनता ने ढेर सारी रकम ईरान भेजी थी। चौथी बात यह है कि बहुत संभव है कि ईरान अमेरिका को बताने के लिए भी मोदी को आमंत्रण दे रहा हो और मोदी के लिए यह विचित्र स्थिति हो जाए, क्यों कि अमेरिका कह चुका है कि मोदी वही करते हैं जो हम चाहते हैं। छठी बात यह है कि मोदी इजरायल को फादरलैंड कह चुके हैं और जंग के दौरान उन्होंने ईरान पर हमले के समय चुप्पी साधे रखी थी और वे नेतन्याहू को नाराज नहीं करना चाहेंगे। सातवीं बात यह है कि खामेनेई राष्ट्रप्रमुख होने के साथ साथ धार्मिक गुरु भी थे और मोदी हमेशा यह बताते हैं कि उनके मुस्लिम राष्ट्रप्रमुखों के साथ

बहुत अच्छे और दोस्ताना रिश्ते हैं।