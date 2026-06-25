FIFA 2026: स्विट्जरलैंड ग्रुप बी का चैंपियन, कनाडा भी अंतिम-32 में, बोस्निया की उम्मीदें जिंदा, कतर बाहर

FIFA World Cup 2026 के ग्रुप बी में आखिरी मुकाबलों के बाद नॉकआउट तस्वीर काफी हद तक साफ हो गई है। वैंकूवर में स्विट्जरलैंड ने कनाडा को 2-1 से हराकर ग्रुप में पहला स्थान हासिल किया, जबकि सिएटल में बोस्निया-हर्जेगोविना ने कतर को 3-1 से मात देकर अंतिम-32 में पहुंचने की अपनी उम्मीदें कायम रखीं। तीन मैचों के बाद स्विट्जरलैंड 7 अंकों के साथ ग्रुप विजेता बना, जबकि कनाडा 4 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहकर सीधे अगले दौर में पहुंच गया। बोस्निया के भी 4 अंक हैं, लेकिन वह तीसरे स्थान पर रहा और अब उसकी नजर टॉप तीसरे स्थान वाली टीमों की लिस्ट पर टिकी है। कतर सिर्फ 1 अंक के साथ टूर्नामेंट से बाहर हो गया।