IND A vs SL A Test: रुतुराज, साई और पडिक्कल के पास टेस्ट टीम में जगह बनाने का मौका, कल से खेला जाएगा श्रीलंका ए के खिलाफ टेस्ट मैच

गौतम गंभीर ने कहा है कि वे साई सुदर्शन को अच्छा मौका देना चाहते हैं, लेकिन साई अभी भी स्पिनरों के खिलाफ दबाव महसूस करते हैं। क्रीज पर लंबे समय तक टिकने की उनकी आदत उन्हें मुश्किल में डालती है। नंबर-3 की पोजीशन पर वॉशिंगटन सुंदर को आजमाया गया था, लेकिन अभी भी वह जगह खाली नजर आ रही है। देवदत्त पडिक्कल घरेलू क्रिकेट में अच्छी फॉर्म में हैं और नंबर-5 पर भी खेल सकते हैं। अगर इस दौरे पर वे बड़े स्कोर करते हैं तो टेस्ट टीम में उनकी दावेदारी मजबूत हो जाएगी।