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IND A vs SL A Test: रुतुराज, साई और पडिक्कल के पास टेस्ट टीम में जगह बनाने का मौका, कल से खेला जाएगा श्रीलंका ए के खिलाफ टेस्ट मैच

IND A vs SL A Test:टीम की कप्तानी विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल के हाथों में होगी। यह सीरीज साई सुदर्शन और देवदत्त पडिक्कल के लिए महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि दोनों बाएं हाथ के बल्लेबाज टीम में तीसरे क्रम पर बल्लेबाजी के लिए अपना दावा मजबूत करना चाहेंगे।
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भारत

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Siddharth Rai

Jun 24, 2026

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इंडियन टेस्ट क्रिकेट टीम (Photo - IANS)

Sri Lanka A vs India A, 1st Unofficial Test: वनडे ट्राई सीरीज में शानदार प्रदर्शन करते हुए इंडिया -ए ट्रॉफी अपने नाम की। उस सीरीज में युवा सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरीं। अब सभी की नजरें भारत ए और श्रीलंका ए के बीच होने वाले चार दिवसीय टेस्ट मैच पर हैं। सीरीज का पहला मैच गुरुवार, 15 जून को गाले में शुरू होगा।

भारतीय टीम करेगी श्रीलंका दौरा

अगस्त में सीनियर भारतीय टीम श्रीलंका दौरे पर दो टेस्ट मैच खेलेगी, जो विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) की अंक तालिका के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण हैं। ऐसे में इस इंडिया-ए सीरीज में खेल रहे खिलाड़ियों को श्रीलंकाई परिस्थितियों का अनुभव हासिल करने का अच्छा मौका मिलेगा। श्रीलंका में टेस्ट मैच खेलना भारत के लिए पिछले कुछ सालों से काफी चुनौतीपूर्ण रहा है।

ध्रुव जुरेल की कप्तानी वाली टीम में कौन-कौन?

इंडिया-ए की टीम की कप्तानी ध्रुव जुरेल के पास है। टीम में साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल और ऋतुराज गायकवाड़ जैसे अनुभवी बल्लेबाज शामिल हैं। सीनियर टीम मैनेजमेंट इन तीनों के प्रदर्शन पर खास नजर रखेगी। भारत को हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू सीरीज में हार का सामना करना पड़ा था, जिसमें भारतीय बल्लेबाज स्पिन गेंदबाजी के सामने पूरी तरह नाकाम रहे थे।

कोलकाता टेस्ट में साइमन हरमर और केशव महाराज ने भारतीय बल्लेबाजों को खूब परेशान किया। उस सीरीज के बाद मैनेजमेंट ऋतुराज गायकवाड़ को मिडिल ऑर्डर में आजमाने पर विचार कर रहा था, लेकिन सिलेक्टर्स ने नितीश कुमार रेड्डी को मौका दे दिया। इस हार के बाद भारत विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) की अंक तालिका में मुश्किल स्थिति में पहुंच गया है। अब अगले चार टेस्ट मैच (दो श्रीलंका और दो न्यूजीलैंड के खिलाफ) में भारत को कम से कम तीन जीत दर्ज करना बेहद जरूरी है।

श्रीलंकाई स्पिनरों का खतरा

श्रीलंका अपने घरेलू मैदानों पर मजबूत स्पिन अटैक के साथ खेलता है। प्रभात जयसूर्या के नेतृत्व में उनका स्पिन विभाग बेहद खतरनाक माना जाता है। धनंजय डी सिल्वा और कमिंडु मेंडिस जैसे खिलाड़ी भी इसमें शामिल हैं। ऐसे में स्पिन वाली पिचों पर एक और फिसलन भारत बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए सिलेक्टर्स ने इस बार मजबूत भारत-ए टीम भेजी है, ताकि बल्लेबाज गाले की परिस्थितियों से पहले ही वाकिफ हो सकें।

किन खिलाड़ियों पर है दबाव?

गौतम गंभीर ने कहा है कि वे साई सुदर्शन को अच्छा मौका देना चाहते हैं, लेकिन साई अभी भी स्पिनरों के खिलाफ दबाव महसूस करते हैं। क्रीज पर लंबे समय तक टिकने की उनकी आदत उन्हें मुश्किल में डालती है। नंबर-3 की पोजीशन पर वॉशिंगटन सुंदर को आजमाया गया था, लेकिन अभी भी वह जगह खाली नजर आ रही है। देवदत्त पडिक्कल घरेलू क्रिकेट में अच्छी फॉर्म में हैं और नंबर-5 पर भी खेल सकते हैं। अगर इस दौरे पर वे बड़े स्कोर करते हैं तो टेस्ट टीम में उनकी दावेदारी मजबूत हो जाएगी।

ऋतुराज गायकवाड़ मिडिल ऑर्डर में अपनी जगह पक्की करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका स्वीप शॉट और फुटवर्क श्रीलंकाई स्पिनरों के खिलाफ उपयोगी साबित हो सकता है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारतीय बल्लेबाज स्वीप शॉट नहीं खेल पाए थे, गायकवाड़ यहां विविधता ला सकते हैं, बशर्ते वे लगातार रन बनाएं।

ध्रुव जुरेल स्पेशलिस्ट बल्लेबाज के तौर पर अपनी जगह बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। पिछले दो टेस्ट सीरीज में वे मुख्य रूप से बल्लेबाज की भूमिका में खेले। श्रीलंका में भी उनकी भूमिका लगभग वैसी ही रहने की संभावना है। उन्हें अब लगातार बड़े स्कोर करने होंगे।

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Updated on:

24 Jun 2026 09:23 pm

Published on:

24 Jun 2026 09:14 pm

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