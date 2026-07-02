Rajasthan Weather : सात दिन देरी से मानसून की एंट्री, कोटा संभाग में बारिश का अलर्ट

रावतभाटा में बुधवार रात और गुरुवार तड़के मूसलाधार बारिश का दौर चला। करीब दो घंटे हुई बारिश के बाद गर्मी से राहत मिली। शहर में पहली मानसूनी बारिश ने व्यवस्थाओं की पोल खोल दी। रावतभाटा-कोटा मार्ग पर जलभराव हुआ। यहां सड़कें व डिवाइडर पानी में डूब गए। उपखण्ड में कई इलाकों में पेड़ भी गिरे। पहली मानसून बारिश से राणा प्रताप सागर बांध में 4 हजार 211 क्यूसेक पानी की आवक हुई। बांध के नियंत्रण कक्ष के अनुसार राणाप्रताप सागर कैचमेंट में सुबह 8 बजे तक 11.20 मिमी बारिश दर्ज की गई। जवाहर सागर में 5.40 मिमी और गांधीसागर में 10 मिमी बारिश दर्ज की गई। सांगोद कस्बे में छितराई बारिश हुई।