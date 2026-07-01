₹1220 करोड़ की लागत से दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे से सीधे जुड़ेगा कोटा, बालापुरा इंटरचेंज से एरोड्राम तक बनेगा फोरलेन रोड

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला लंबे समय से कोटा को राष्ट्रीय परिवहन नेटवर्क से बेहतर ढंग से जोड़ने के प्रयास कर रहे हैं। उनकी पहल पर इस महत्वाकांक्षी परियोजना की रूपरेखा तैयार की गई है, जिससे भविष्य में कोटा की सड़क कनेक्टिविटी को नई मजबूती मिलेगी। प्रस्तावित रोड से कोटा के सीबीडी (सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट) क्षेत्र को दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे के बालापुरा इंटरचेंज से जोड़ने की परिकल्पना की गई है। यदि परियोजना को स्वीकृति मिलती है तो एक्सप्रेस वे तक पहुंचने का समय वर्तमान के लगभग 45 मिनट से घटकर 15 से 20 मिनट रह जाएगा। प्रस्तावित सड़क कोटा शहर के लिए एक फीडर रूट के रूप में विकसित करने की योजना है। इससे कैथून और शहर के अन्य प्रमुख मार्गों पर यातायात का दबाव कम होने के साथ लोगों को ट्रैफिक जाम से राहत मिल सकेगी।