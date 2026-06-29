Kota: 6 साल से ड्यूटी पर नहीं लौटी महिला डॉक्टर, ज्वाइन करने के दूसरे दिन ही दिया छुट्टियों का आवेदन, एक्शन लेगा विभाग

Medical Department Will Take Action: सरकारी चिकित्सा संस्थानों में लंबे समय से बिना अनुमति ड्यूटी से अनुपस्थित रहने वाले चिकित्सकों पर अब चिकित्सा विभाग सख्ती की तैयारी में है। विभाग ने जिला स्तर से ऐसे डॉक्टरों का पूरा ब्यौरा तलब किया है जो लंबे समय से बिना अनुमति सेवा से गैरहाजिर हैं। इसी क्रम में कोटा जिले के सांगोद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात एक महिला स्त्री रोग विशेषज्ञ का करीब 6 साल पुराना मामला भी एक बार फिर चर्चा में आ गया है। विभागीय स्तर पर अब इस मामले में भी कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है।