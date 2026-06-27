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कोटा

कोटा मंडी भाव : गेहूं, धनिया तेज; लहसुन मीडियम मंदा

लहसुन 5,500 से 18,500 रुपये प्रति क्विंटल तथा ऊटी लहसुन 16,000 से 20,000 रुपये प्रति क्विंटल बिका। मीडियम लहसुन 300 रुपये प्रति क्विंटल मंदा रहा। किराना बाजार में खाद्य तेलों के भाव स्थिर रहे।
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कोटा

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Shailendra Tiwari

Jun 27, 2026

Kota Mandi

Kota Mandi

भामाशाह कृषि उपज मंडी में शनिवार को सभी कृषि जिंसों की कुल आवक लगभग 40,000 कट्टे रही। गेहूं और धनिया में तेजी दर्ज की गई, जबकि लहसुन में हल्की नरमी देखी गई। गेहूं में 25 रुपये प्रति क्विंटल की तेजी रही, वहीं धनिया 150 रुपये तेज रहा। मंडी में लहसुन की आवक लगभग 7,000 कट्टे रही। लहसुन 5,500 से 18,500 रुपये प्रति क्विंटल तथा ऊटी लहसुन 16,000 से 20,000 रुपये प्रति क्विंटल बिका। मीडियम लहसुन 300 रुपये प्रति क्विंटल मंदा रहा। किराना बाजार में खाद्य तेलों के भाव स्थिर रहे।

कृषि जिंसों के भाव (रुपये प्रति क्विंटल)

जिंसभाव
गेहूं नया (मिल लस्टर)2350 – 2450
गेहूं एवरेज टुकड़ी2450 – 2575
गेहूं बेस्ट टुकड़ी2550 – 2700
धान सुगंधा2800 – 3601
धान (1509)3400 – 4275
धान (1847)3200 – 4201
धान (1718–1885)3800 – 4800
धान (पूसा-1)3000 – 4300
धान (1401–1886)3600 – 4330
धान दागी1500 – 3300
सोयाबीन6000 – 6750
सोयाबीन बेस्ट क्वालिटी6700 – 6881
सरसों7200 – 7500
अलसी8000 – 8750
ज्वार शंकर1700 – 2300
ज्वार सफेद2800 – 6000
बाजरा1800 – 2250
मक्का लाल1700 – 1900
मक्का सफेद1600 – 2200
जौ नया2100 – 2350
तिल्ली7000 – 10500
मैथी नई5800 – 6600
धनिया बादामी12500 – 14000
धनिया ईगल14000 – 15000
धनिया रंगदार15000 – 16500
मूंग6000 – 8150
उड़द4500 – 7000
चना5200 – 5575
चना मौसमी नया5100 – 5450
चना पेप्सी5100 – 5601
चना डंकी पुराना4000 – 4600
चना काबुली5500 – 7000

खाद्य तेल भाव (15 किलो टिन)

तेल/ब्रांडभाव (₹)
सोया रिफाइंड (फॉर्च्यून)2595
चंबल2550
सदाबहार2405
लोकल रिफाइंड2345
दीप ज्योति2425
सरसों स्वास्तिक2765
अलसी तेल2545

मूंगफली (प्रति टिन)

प्रकारभाव (₹)
ट्रक3200
कोटा स्वास्तिक2750
सोना सिक्का3060
कटारिया गोल्ड2780

अन्य खाद्य सामग्री

वस्तुभाव
वनस्पति घी (स्कूटर)2100 प्रति टिन
वनस्पति घी (अशोका)2100 प्रति टिन
चीनी4330 – 4360 प्रति क्विंटल
बासमती चावल8500 – 9500
मूंग दाल9000 – 9500
मोगर10000 – 10500
चना दाल6600 – 6800
तुअर दाल10000 – 13000

देसी घी (प्रति टिन)

ब्रांडभाव (₹)
मिल्क फूड9550
कोटा फ्रेश9100
पारस9600
नोवा9500
अमूल9980
मधुसूदन9890
परम9750

कोटा सर्राफा बाजार

कोटा सर्राफा बाजार में शनिवार को सोना और चांदी में तेजी दर्ज की गई। चांदी 1,000 रुपये की तेजी के साथ 2,28,000 रुपये प्रति किग्रा। जेवराती सोना 900 रुपये की तेजी के साथ 1,45,200 रुपये प्रति 10 ग्राम। शुद्ध सोना 1,46,000 रुपये प्रति 10 ग्राम।

सोना (कैरेट अनुसार भाव)

कैरेटभाव (₹ प्रति 10 ग्राम)
24K (99.5)145400
22K134630
20K126435
18K116320
14K102394

(भाव: कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार)

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Updated on:

27 Jun 2026 08:55 pm

Published on:

27 Jun 2026 08:54 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / कोटा मंडी भाव : गेहूं, धनिया तेज; लहसुन मीडियम मंदा

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