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कोटा मंडी भाव : सोयाबीन, सरसों, मूंग और लहसुन में तेजी

मंडी में लहसुन की आवक लगभग 7,000 कट्टे रही। लहसुन के भाव 5,500 से 17,500 रुपए तथा ऊटी लहसुन के भाव 16,000 से 20,000 रुपए प्रति क्विंटल रहे। किराना बाजार में खाद्य तेलों के भाव स्थिर रहे।
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Shailendra Tiwari

Jun 26, 2026

Kota Mandi

Kota Mandi

भामाशाह कृषि उपज मंडी में शुक्रवार को सभी कृषि जिंसों की कुल आवक लगभग 40,000 कट्टे रही। कारोबार के दौरान सोयाबीन 50 रुपए, सरसों 100 रुपए, मूंग 150 रुपए और लहसुन 300 रुपए प्रति क्विंटल तेज रहे। मंडी में लहसुन की आवक लगभग 7,000 कट्टे रही। लहसुन के भाव 5,500 से 17,500 रुपए तथा ऊटी लहसुन के भाव 16,000 से 20,000 रुपए प्रति क्विंटल रहे। किराना बाजार में खाद्य तेलों के भाव स्थिर रहे।

कृषि जिंसों के भाव (रुपए प्रति क्विंटल)

कृषि जिंसभाव (₹/क्विंटल)
गेहूं नया (मिल लस्टर)2,350 – 2,425
गेहूं एवरेज टुकड़ी2,450 – 2,550
गेहूं बेस्ट टुकड़ी2,525 – 2,650
धान सुगंधा2,800 – 3,601
धान (1509)3,400 – 4,275
धान (1847)3,200 – 4,201
धान (1718-1885)3,800 – 4,800
धान (पूसा-1)3,000 – 4,300
धान (1401-1886)3,600 – 4,330
धान दागी1,500 – 3,300
सोयाबीन6,000 – 6,750
सोयाबीन (बेस्ट क्वालिटी)6,700 – 6,851
सरसों7,200 – 7,500
अलसी8,000 – 8,750
ज्वार शंकर1,700 – 2,300
ज्वार सफेद2,800 – 6,000
बाजरा1,800 – 2,250
मक्का लाल1,700 – 1,900
मक्का सफेद1,600 – 2,200
जौ नया2,100 – 2,350
तिल्ली7,000 – 10,500
मैथी नई5,800 – 6,600
धनिया बादामी12,000 – 13,500
धनिया ईगल13,500 – 14,000
धनिया रंगदार14,000 – 15,500
मूंग6,000 – 8,150
उड़द4,500 – 7,000
चना5,200 – 5,565
चना मौसमी नया5,100 – 5,450
चना पेप्सी5,100 – 5,601
चना डंकी (पुराना)4,000 – 4,600
चना काबुली5,500 – 7,000
लहसुन5,500 – 17,500
ऊटी लहसुन16,000 – 20,000

खाद्य तेल एवं अन्य जिंसों के भाव

खाद्य तेल (15 किलो प्रति टिन)

ब्रांड/तेलभाव (₹)
सोया रिफाइंड फॉर्च्यून2,595
चंबल2,550
सदाबहार2,405
लोकल रिफाइंड2,345
दीप ज्योति2,425
सरसों स्वास्तिक2,765
अलसी तेल2,545

मूंगफली तेल (15 किलो प्रति टिन)

ब्रांडभाव (₹)
ट्रक3,200
कोटा स्वास्तिक2,750
सोना सिक्का3,060
कटारिया गोल्ड2,780

वनस्पति घी (प्रति टिन)

ब्रांडभाव (₹)
स्कूटर2,100
अशोका2,100

अन्य भाव

जिंसभाव
चीनी (प्रति क्विंटल)4,330 – 4,360

देसी घी (प्रति टिन)

ब्रांडभाव (₹)
मिल्क फूड9,550
कोटा फ्रेश9,100
पारस9,600
नोवा9,500
अमूल9,980
मधुसूदन9,890
परम9,750

चावल एवं दाल (प्रति क्विंटल)

जिंसभाव (₹)
बासमती चावल8,500 – 9,500
मूंग दाल9,000 – 9,500
मोगर10,000 – 10,500
चना दाल6,600 – 6,800
तुअर दाल10,000 – 13,000

कोटा सर्राफा : चांदी और सोने में तेजी

सर्राफा बाजार में शुक्रवार को सोने और चांदी के भावों में तेजी दर्ज की गई। चांदी 1,000 रुपए की तेजी के साथ 2,27,000 रुपए प्रति किलोग्राम रही। वहीं, जेवराती सोना 300 रुपए बढ़कर 1,44,300 रुपए तथा शुद्ध सोना 1,45,100 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया।

गोल्ड कैरेट के भाव

कैरेटभाव (₹/10 ग्राम)
24 कैरेट (99.5)1,44,700
22 कैरेट1,33,981
20 कैरेट1,25,826
18 कैरेट1,15,760
14 कैरेट1,01,901

(भाव : कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार)

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Published on:

26 Jun 2026 08:13 pm

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