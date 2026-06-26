कोटा मंडी भाव : सोयाबीन, सरसों, मूंग और लहसुन में तेजी

गेहूं नया (मिल लस्टर) 2,350 – 2,425

गेहूं एवरेज टुकड़ी 2,450 – 2,550

गेहूं बेस्ट टुकड़ी 2,525 – 2,650

धान सुगंधा 2,800 – 3,601

धान (1509) 3,400 – 4,275

धान (1847) 3,200 – 4,201

धान (1718-1885) 3,800 – 4,800

धान (पूसा-1) 3,000 – 4,300

धान (1401-1886) 3,600 – 4,330

धान दागी 1,500 – 3,300

सोयाबीन 6,000 – 6,750

सोयाबीन (बेस्ट क्वालिटी) 6,700 – 6,851

सरसों 7,200 – 7,500

अलसी 8,000 – 8,750

ज्वार शंकर 1,700 – 2,300

ज्वार सफेद 2,800 – 6,000

बाजरा 1,800 – 2,250

मक्का लाल 1,700 – 1,900

मक्का सफेद 1,600 – 2,200

जौ नया 2,100 – 2,350

तिल्ली 7,000 – 10,500

मैथी नई 5,800 – 6,600

धनिया बादामी 12,000 – 13,500

धनिया ईगल 13,500 – 14,000

धनिया रंगदार 14,000 – 15,500

मूंग 6,000 – 8,150

उड़द 4,500 – 7,000

चना 5,200 – 5,565

चना मौसमी नया 5,100 – 5,450

चना पेप्सी 5,100 – 5,601

चना डंकी (पुराना) 4,000 – 4,600

चना काबुली 5,500 – 7,000

लहसुन 5,500 – 17,500