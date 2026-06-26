कोटा मंडी भाव : सोयाबीन, सरसों, मूंग और लहसुन में तेजी

Kota Mandi
भामाशाह कृषि उपज मंडी में शुक्रवार को सभी कृषि जिंसों की कुल आवक लगभग 40,000 कट्टे रही। कारोबार के दौरान सोयाबीन 50 रुपए, सरसों 100 रुपए, मूंग 150 रुपए और लहसुन 300 रुपए प्रति क्विंटल तेज रहे। मंडी में लहसुन की आवक लगभग 7,000 कट्टे रही। लहसुन के भाव 5,500 से 17,500 रुपए तथा ऊटी लहसुन के भाव 16,000 से 20,000 रुपए प्रति क्विंटल रहे। किराना बाजार में खाद्य तेलों के भाव स्थिर रहे।
|कृषि जिंस
|भाव (₹/क्विंटल)
|गेहूं नया (मिल लस्टर)
|2,350 – 2,425
|गेहूं एवरेज टुकड़ी
|2,450 – 2,550
|गेहूं बेस्ट टुकड़ी
|2,525 – 2,650
|धान सुगंधा
|2,800 – 3,601
|धान (1509)
|3,400 – 4,275
|धान (1847)
|3,200 – 4,201
|धान (1718-1885)
|3,800 – 4,800
|धान (पूसा-1)
|3,000 – 4,300
|धान (1401-1886)
|3,600 – 4,330
|धान दागी
|1,500 – 3,300
|सोयाबीन
|6,000 – 6,750
|सोयाबीन (बेस्ट क्वालिटी)
|6,700 – 6,851
|सरसों
|7,200 – 7,500
|अलसी
|8,000 – 8,750
|ज्वार शंकर
|1,700 – 2,300
|ज्वार सफेद
|2,800 – 6,000
|बाजरा
|1,800 – 2,250
|मक्का लाल
|1,700 – 1,900
|मक्का सफेद
|1,600 – 2,200
|जौ नया
|2,100 – 2,350
|तिल्ली
|7,000 – 10,500
|मैथी नई
|5,800 – 6,600
|धनिया बादामी
|12,000 – 13,500
|धनिया ईगल
|13,500 – 14,000
|धनिया रंगदार
|14,000 – 15,500
|मूंग
|6,000 – 8,150
|उड़द
|4,500 – 7,000
|चना
|5,200 – 5,565
|चना मौसमी नया
|5,100 – 5,450
|चना पेप्सी
|5,100 – 5,601
|चना डंकी (पुराना)
|4,000 – 4,600
|चना काबुली
|5,500 – 7,000
|लहसुन
|5,500 – 17,500
|ऊटी लहसुन
|16,000 – 20,000
|ब्रांड/तेल
|भाव (₹)
|सोया रिफाइंड फॉर्च्यून
|2,595
|चंबल
|2,550
|सदाबहार
|2,405
|लोकल रिफाइंड
|2,345
|दीप ज्योति
|2,425
|सरसों स्वास्तिक
|2,765
|अलसी तेल
|2,545
|ब्रांड
|भाव (₹)
|ट्रक
|3,200
|कोटा स्वास्तिक
|2,750
|सोना सिक्का
|3,060
|कटारिया गोल्ड
|2,780
|ब्रांड
|भाव (₹)
|स्कूटर
|2,100
|अशोका
|2,100
|जिंस
|भाव
|चीनी (प्रति क्विंटल)
|4,330 – 4,360
|ब्रांड
|भाव (₹)
|मिल्क फूड
|9,550
|कोटा फ्रेश
|9,100
|पारस
|9,600
|नोवा
|9,500
|अमूल
|9,980
|मधुसूदन
|9,890
|परम
|9,750
|जिंस
|भाव (₹)
|बासमती चावल
|8,500 – 9,500
|मूंग दाल
|9,000 – 9,500
|मोगर
|10,000 – 10,500
|चना दाल
|6,600 – 6,800
|तुअर दाल
|10,000 – 13,000
सर्राफा बाजार में शुक्रवार को सोने और चांदी के भावों में तेजी दर्ज की गई। चांदी 1,000 रुपए की तेजी के साथ 2,27,000 रुपए प्रति किलोग्राम रही। वहीं, जेवराती सोना 300 रुपए बढ़कर 1,44,300 रुपए तथा शुद्ध सोना 1,45,100 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया।
|कैरेट
|भाव (₹/10 ग्राम)
|24 कैरेट (99.5)
|1,44,700
|22 कैरेट
|1,33,981
|20 कैरेट
|1,25,826
|18 कैरेट
|1,15,760
|14 कैरेट
|1,01,901
(भाव : कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार)
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