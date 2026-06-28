कोटा में 2 कोचिंग स्टूडेंट ने दी जान, JEE छात्रा ने फ्लाईओवर से लगाई छलांग तो NEET छात्र ने फंदा लगाकर की आत्महत्या

उधर, बोरखेड़ा थाना क्षेत्र के कोरल पार्क कोचिंग एरिया स्थित गोयल रेजिडेंसी हॉस्टल में झारखंड निवासी 21 वर्षीय अलवीन कुमार ने शुक्रवार शाम करीब 7 बजे कमरे में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। वह पिछले एक वर्ष से कोटा में रहकर निजी कोचिंग संस्थान से नीट की तैयारी कर रहा था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में भिजवाया और कमरे को सील कर जांच शुरू कर दी। एएसआई करतार सिंह ने बताया कि परिजनों को सूचना दे दी गई है। उनके आने के बाद पोस्टमार्टम कर शव सौंपा जाएगा। दोनों मामलों में आत्महत्या के कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सके हैं। पुलिस सभी पहलुओं से जांच कर रही है।