Monsoon Update : कोटा शहर में तरसा रही बरखा, झालावाड़ में पौन घंटे झमाझम

वहीं कोटा शहर में दिनभर बादलों का डेरा रहा। शहर में अभी भी मानसून की पहली बरसात का इंतजार बना हुआ है। इससे उमस से थोड़ी राहत रही। अधिकतम तापमान 35.2 व न्यूनतम तापमान 27.0 डिग्री सेल्सियस रहा। उमस के कारण लोग पसीने तर रहे। कूलर-पंखों की हवा भी बेअसर साबित हुई। कोटा के किसान भी बारिश का इंतजार कर रहे हैं।