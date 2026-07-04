4 जुलाई 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोटा

Monsoon Update : कोटा शहर में तरसा रही बरखा, झालावाड़ में पौन घंटे झमाझम

कोटा जिले में इटावा क्षेत्र के पीपल्दा और सांगोद क्षेत्र के कुंदनपुर में शनिवार को अच्छी बरसात हुई। झालावाड़ में शहर के साथ-साथ रायपुर, सुनेल सहित कई कस्बों में भी अच्छी बारिश हुई। बारां जिले के बड़गांव क्षेत्र में भी बारिश का दौर देखने को मिला।
less than 1 minute read
Google source verification

कोटा

image

Shailendra Tiwari

Jul 04, 2026

Rain in kota

Rain in kota

दक्षिण-पूर्वी राजस्थान में शनिवार को मानसून ने रफ्तार पकड़ ली। हाड़ौती अंचल के झालावाड़ जिले में सुबह करीब पौन घंटे तक मानसून की हुई तेज बारिश से सड़कों पर पानी बह निकला और लोगों को उमस व गर्मी से बड़ी राहत मिली।

वहीं कोटा शहर में दिनभर बादलों का डेरा रहा। शहर में अभी भी मानसून की पहली बरसात का इंतजार बना हुआ है। इससे उमस से थोड़ी राहत रही। अधिकतम तापमान 35.2 व न्यूनतम तापमान 27.0 डिग्री सेल्सियस रहा। उमस के कारण लोग पसीने तर रहे। कूलर-पंखों की हवा भी बेअसर साबित हुई। कोटा के किसान भी बारिश का इंतजार कर रहे हैं।

कोटा जिले में इटावा क्षेत्र के पीपल्दा और सांगोद क्षेत्र के कुंदनपुर में शनिवार को अच्छी बरसात हुई। झालावाड़ में शहर के साथ-साथ रायपुर, सुनेल सहित कई कस्बों में भी अच्छी बारिश हुई। बारां जिले के बड़गांव क्षेत्र में भी बारिश का दौर देखने को मिला।

आगे ऐसा रहेगा मौसम

मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार वर्तमान में मानसून की उत्तरी सीमा उदयपुर, अजमेर और झुंझुनूं से होकर गुजर रही है। उत्तर-पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में बने सुस्पष्ट कम दबाव के क्षेत्र और सीजनल ट्रफ लाइन के प्रभाव से कोटा, उदयपुर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर और बीकानेर संभाग के कई हिस्सों में मेघगर्जन के साथ मध्यम से तेज बारिश की संभावना बनी हुई है।

साथ ही अगले 5 से 7 दिनों तक पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी राजस्थान में मानसून के सक्रिय रहने तथा कई स्थानों पर भारी से अतिभारी बारिश होने की संभावना जताई है। पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग में भी आगामी दिनों में बारिश की गतिविधियां बढ़ने के संकेत हैं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#WeatherNews

राजस्थान में भारी बारिश

कोटा

मानसून

Pre-monsoon activities start

राजस्थान में बाढ़

राजस्थान मानसून

Rajasthan Weather News

weather alert

Weather Forecast

मौसम समाचार

weather news

weather report

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

04 Jul 2026 06:44 pm

Published on:

04 Jul 2026 06:43 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / Monsoon Update : कोटा शहर में तरसा रही बरखा, झालावाड़ में पौन घंटे झमाझम

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

पत्रिका की खबर की दिल्ली तक गूंज: 8 जुलाई को कोटा आएंगे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, एक्सप्रेस-वे की जानेंगे हकीकत

Nitin Gadkari
कोटा

Kota Mandi Bhav : गेहूं, मूंग व लहसुन मंदा, सोयाबीन तेज

Kota-Mandi-News
कोटा

300 महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूल हो सकते हैं हिंदी मीडियम, राजस्थान सरकार ने मांगी रिपोर्ट

mahatma gandhi school
कोटा

Kota Crime: अवैध हथियार रखने के मामले में फरार युवक गिरफ्तार, इंग्लैंड भागने की थी तैयारी

Kota Adscond Youth
कोटा

रेलवे की पहल: व्यापारी अपने हिसाब से डिजाइन करवा सकेंगे गुड्स ट्रेन कोच, कोटा मंडल के अधिकारी बोले-यहां भी होगा फायदा

Indian Railway Update
कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.