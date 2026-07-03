कोटा के 2 महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूल समेत राजस्थान के 300 स्कूल फिर होंगे हिंदी माध्यम, सरकार ने मांगी रिपोर्ट

नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत मार्च में हो चुकी है और विद्यार्थी पहले से ही अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे में यदि सत्र के बीच विद्यालयों का माध्यम बदला जाता है तो छात्रों को पढ़ाई में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाने वाले शिक्षकों के सामने भी नई व्यवस्था के अनुरूप कार्य करने की चुनौती रहेगी। अभिभावकों का मानना है कि यदि माध्यम परिवर्तन किया जाता है तो इसे नए सत्र से लागू किया जाए ताकि विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित नहीं हो।