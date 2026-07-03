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Kota Mandi Bhav : गेहूं, मूंग व लहसुन मंदा, सोयाबीन तेज

लहसुन की आवक लगभग 9,000 कट्टे रही। लहसुन 5,500 से 18,500 रुपए तथा ऊटी लहसुन 16,000 से 20,000 रुपए प्रति क्विंटल रहा। लहसुन के भाव में 300 रुपए की गिरावट दर्ज की गई। खाद्य तेलों के भाव स्थिर रहे।
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कोटा

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Shailendra Tiwari

Jul 03, 2026

Kota-Mandi-News

Kota Mandi Photo: Patrika

भामाशाह कृषि उपज मंडी में शुक्रवार को सभी कृषि जिंसों की आवक लगभग 30,000 कट्टे रही। मंडी में गेहूं 20 रुपए और मूंग 200 रुपए मंदा रहा, जबकि सोयाबीन 50 रुपए तेज रहा। लहसुन की आवक लगभग 9,000 कट्टे रही। लहसुन 5,500 से 18,500 रुपए तथा ऊटी लहसुन 16,000 से 20,000 रुपए प्रति क्विंटल रहा। लहसुन के भाव में 300 रुपए की गिरावट दर्ज की गई। खाद्य तेलों के भाव स्थिर रहे।

प्रमुख जिंसों के भाव (₹ प्रति क्विंटल)

जिंसन्यूनतम भावअधिकतम भाव
गेहूं नया (मिल लस्टर)24502500
गेहूं एवरेज टुकड़ी25002600
गेहूं बेस्ट टुकड़ी26002700
धान सुगंधा28003601
धान (1509)34004475
धान (1847)32004201
धान (1718-1885)38004700
धान (पूसा-1)30004300
धान (1401-1886)36004330
धान दागी15003300
सोयाबीन60006700
सोयाबीन बेस्ट क्वालिटी67006841
सरसों70007600
अलसी80008750
ज्वार शंकर17002300
ज्वार सफेद28006000
बाजरा18002250
मक्का लाल17001900
मक्का सफेद16002200
जौ नया21002350
तिल्ली700010500
मैथी नई58006600
धनिया बादामी1250014000
धनिया ईगल1400015000
धनिया रंगदार1500016500
मूंग60007250
उड़द45007000
चना52005550
चना मौसमी नया51005450
चना पेप्सी51005601
चना डंकी पुराना40004600
चना काबुली55007000

खाद्य तेल (15 किलो टिन)

प्रकारब्रांडभाव (₹)
सोया रिफाइंडफॉर्च्यून2595
सोया रिफाइंडचंबल2550
सोया रिफाइंडसदाबहार2390
लोकल रिफाइंड2290
दीप ज्योति2410
सरसोंस्वास्तिक2740
अलसी तेल2530

मूंगफली (प्रति टिन)

प्रकारब्रांडभाव (₹)
मूंगफलीट्रक3180
मूंगफलीकोटा स्वास्तिक2740
मूंगफलीसोना सिक्का3060
मूंगफलीकटारिया गोल्ड2770

अन्य भाव

वस्तुभाव
वनस्पति घी (स्कूटर)2100
वनस्पति घी (अशोका)2100
चीनी4440 – 4480 प्रति क्विंटल

देसी घी (प्रति टिन)

ब्रांडभाव (₹)
मिल्क फूड9550
कोटा फ्रेश9100
पारस9600
नोवा9500
अमूल9980
मधुसूदन9890
परम9750

चावल व दाल

वस्तुभाव (₹ प्रति क्विंटल)
बासमती चावल8500 – 9500
मूंग दाल9000 – 9500
मोगर10000 – 10500
चना दाल6600 – 6800
तुअर दाल10000 – 13000

कोटा सर्राफा बाजार

शुक्रवार को सर्राफा बाजार में सोने और चांदी दोनों में तेजी रही। चांदी 3,500 रुपए बढ़कर 2,35,500 रुपए प्रति किलोग्राम रही। जेवराती सोना 1,300 रुपए की तेजी के साथ 1,45,800 रुपए तथा शुद्ध सोना 1,46,600 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा।

गोल्ड कैरेट भाव (₹ प्रति 10 ग्राम)

कैरेटभाव
24K (99.5)145700
22K134907
20K126696
18K116560
14K102606

(भाव: कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार)

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Published on:

03 Jul 2026 08:13 pm

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