Kota Mandi Bhav : गेहूं, मूंग व लहसुन मंदा, सोयाबीन तेज

भामाशाह कृषि उपज मंडी में शुक्रवार को सभी कृषि जिंसों की आवक लगभग 30,000 कट्टे रही। मंडी में गेहूं 20 रुपए और मूंग 200 रुपए मंदा रहा, जबकि सोयाबीन 50 रुपए तेज रहा। लहसुन की आवक लगभग 9,000 कट्टे रही। लहसुन 5,500 से 18,500 रुपए तथा ऊटी लहसुन 16,000 से 20,000 रुपए प्रति क्विंटल रहा। लहसुन के भाव में 300 रुपए की गिरावट दर्ज की गई। खाद्य तेलों के भाव स्थिर रहे।