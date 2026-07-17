जब 58 दिनों की भूख हड़ताल और ‘खून की उल्टियां’ देख झुकी थी नेहरू सरकार, सोनम वांगचुक के अनशन के बीच याद आए पोट्टी श्रीरामुलु

पोट्टी श्रीरामुलु भारत के स्वतंत्रता संग्राम के ऐसे सेनानी थे, जिन्होंने निजी जीवन के गहरे दुख को देश सेवा में बदल दिया। उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान सैनिटरी इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त की थी और रेलवे में नौकरी भी की, लेकिन 1928 में पत्नी और बच्चे के निधन के बाद उन्होंने नौकरी और पारिवारिक जीवन त्यागकर स्वतंत्रता आंदोलन का रास्ता अपना लिया। इसके बाद वे महात्मा गांधी के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह से जुड़े और 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन से लेकर 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन तक सक्रिय भूमिका निभाई। वर्ष 1946 में उन्होंने दलितों को मंदिर प्रवेश का अधिकार दिलाने की मांग को लेकर आमरण अनशन शुरू किया, जिसे महात्मा गांधी के आग्रह पर समाप्त किया। इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने अपनी पुस्तक इंडिया आफ्टर गांधी में उल्लेख किया है कि गांधी, श्रीरामुलु को बेहद दृढ़ निश्चयी और संघर्षशील कार्यकर्ता मानते थे, जो अपने उद्देश्य के लिए अंत तक डटे रहते थे। जब नेहरू सरकार ने अनशन को 'नजरअंदाज' करने का दिया आदेश