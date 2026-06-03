Bhajanlal Government : राजस्थान में 882 करोड़ से बनेंगी 137 नई सड़कें, जानें किन जिलों की निकली ‘लॉटरी’

राजस्थान के बुनियादी ढांचे को एक नया और मजबूत स्वरूप देने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एक्शन मोड में काम कर रहे हैं। राज्य सरकार ने प्रदेश के नागरिकों के आवागमन को सुगम बनाने और बजट में किए गए वादों को समय पर धरातल पर उतारने के लिए बड़ी प्रशासनिक तत्परता दिखाई है। इसी सिलसिले में सार्वजनिक निर्माण विभाग और बजटीय वित्तीय प्रबंधन के समन्वय से राज्य के 29 प्रमुख जिलों में सड़कों का कायाकल्प करने के लिए 882.54 करोड़ रुपये के भारी बजट को वित्तीय मंजूरी दी गई है। इस बड़े फैसले के तहत राजस्थान के अलग-अलग संभागों में कुल 137 सड़क निर्माण, चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण (Strengthening) के कार्यों को चिन्हित किया गया है।