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Kota Mandi Bhav : गेहूं, मूंग व लहसुन मंदा, सरसों-चना तेज

लहसुन की आवक करीब 9 हजार कट्टे रही। लहसुन के भाव 200 रुपए प्रति क्विंटल की गिरावट के साथ 5,500 से 18,500 रुपए रहे, जबकि ऊटी लहसुन 16,000 से 20,000 रुपए प्रति क्विंटल बिका। खाद्य तेलों के भाव स्थिर रहे।
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कोटा

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Shailendra Tiwari

Jul 04, 2026

Kota Mandi

AI जनरेटेड फोटो

भामाशाह कृषि उपज मंडी में शनिवार को सभी कृषि जिंसों की कुल आवक करीब 30 हजार कट्टे रही। गेहूं में 20 रुपए और मूंग में 100 रुपए प्रति क्विंटल की मंदी दर्ज की गई। वहीं, सरसों और चना 50-50 रुपए प्रति क्विंटल तेज रहे। लहसुन की आवक करीब 9 हजार कट्टे रही। लहसुन के भाव 200 रुपए प्रति क्विंटल की गिरावट के साथ 5,500 से 18,500 रुपए रहे, जबकि ऊटी लहसुन 16,000 से 20,000 रुपए प्रति क्विंटल बिका। खाद्य तेलों के भाव स्थिर रहे।

कृषि जिंसों के भाव (रुपए प्रति क्विंटल)

जिंसभाव (₹)
गेहूं नया मिल लस्टर2,450–2,500
गेहूं एवरेज टुकड़ी2,500–2,600
गेहूं बेस्ट टुकड़ी2,600–2,700
धान सुगंधा2,800–3,601
धान (1509)3,400–4,475
धान (1847)3,200–4,201
धान (1718-1885)3,800–4,700
धान (पूसा-1)3,000–4,300
धान (1401-1886)3,600–4,330
धान दागी1,500–3,300
सोयाबीन6,000–6,700
सोयाबीन (बेस्ट क्वालिटी)6,700–6,841
सरसों7,000–7,651
अलसी8,000–8,750
ज्वार शंकर1,700–2,300
ज्वार सफेद2,800–6,000
बाजरा1,800–2,250
मक्का लाल1,700–1,900
मक्का सफेद1,600–2,200
जौ (नया)2,100–2,350
तिल्ली7,000–10,500
मैथी (नई)5,800–6,600
धनिया बादामी12,500–14,000
धनिया ईगल14,000–15,000
धनिया रंगदार15,000–16,500
मूंग6,000–7,150
उड़द4,500–7,000
चना देशी5,300–5,650
चना मौसमी (नया)5,100–5,450
चना पेप्सी5,100–5,601
चना डंकी (पुराना)4,000–4,600
चना काबुली5,500–7,000

खाद्य तेलों के भाव (15 किलो प्रति टिन)

ब्रांड/तेलभाव (₹)
सोया रिफाइंड फॉर्च्यून2,595
चंबल2,550
सदाबहार2,390
लोकल रिफाइंड2,290
दीप ज्योति2,410
सरसों स्वास्तिक2,740
अलसी2,530

मूंगफली तेल (15 किलो प्रति टिन)

ब्रांडभाव (₹)
ट्रक3,180
कोटा स्वास्तिक2,740
सोना सिक्का3,060
कटारिया गोल्ड2,770

वनस्पति घी (15 किलो प्रति टिन)

ब्रांडभाव (₹)
स्कूटर2,100
अशोका2,100

देसी घी (15 किलो प्रति टिन)

ब्रांडभाव (₹)
मिल्क फूड9,550
कोटा फ्रेश9,100
पारस9,600
नोवा9,500
अमूल9,980
मधुसूदन9,890
परम9,750

चावल एवं दालों के भाव (रुपए प्रति क्विंटल)

जिंसभाव (₹)
बासमती चावल8,500–9,500
मूंग दाल9,000–9,500
मोगर10,000–10,500
चना दाल6,600–6,800
तुअर दाल10,000–13,000

चांदी और सोने में मामूली गिरावट

कोटा। सर्राफा बाजार में शनिवार को सोना और चांदी दोनों के भावों में मामूली गिरावट दर्ज की गई। चांदी 500 रुपए गिरकर 2,35,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई। जेवराती सोना 600 रुपए की गिरावट के साथ 1,45,200 रुपए प्रति 10 ग्राम तथा शुद्ध सोना 1,46,000 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा।

गोल्ड कैरेट भाव (प्रति 10 ग्राम)

कैरेटभाव (₹)
24 कैरेट (99.5)1,45,200
22 कैरेट1,34,444
20 कैरेट1,26,261
18 कैरेट1,16,160
14 कैरेट1,02,254

(स्रोत : कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन)

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Updated on:

04 Jul 2026 08:36 pm

Published on:

04 Jul 2026 08:36 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / Kota Mandi Bhav : गेहूं, मूंग व लहसुन मंदा, सरसों-चना तेज

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