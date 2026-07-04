Kota Mandi Bhav : गेहूं, मूंग व लहसुन मंदा, सरसों-चना तेज

भामाशाह कृषि उपज मंडी में शनिवार को सभी कृषि जिंसों की कुल आवक करीब 30 हजार कट्टे रही। गेहूं में 20 रुपए और मूंग में 100 रुपए प्रति क्विंटल की मंदी दर्ज की गई। वहीं, सरसों और चना 50-50 रुपए प्रति क्विंटल तेज रहे। लहसुन की आवक करीब 9 हजार कट्टे रही। लहसुन के भाव 200 रुपए प्रति क्विंटल की गिरावट के साथ 5,500 से 18,500 रुपए रहे, जबकि ऊटी लहसुन 16,000 से 20,000 रुपए प्रति क्विंटल बिका। खाद्य तेलों के भाव स्थिर रहे।