Kota: हाईटेंशन लाइन हादसे में 1 महिला की मौत, कई झुलसे, कोटा में पहले भी हुए इन 3 हादसों में छिन चुकी हैं जिंदगियां

Woman Died In High Tension Line Accident Of Kota: कोटा के अनंतपुरा क्षेत्र की बरड़ा बस्ती क्षेत्र में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से एक महिला की मौत के मामले में कांग्रेस शहर जिलाध्यक्ष राखी गौतम ने परिजनों को उचित मुआवजा देने व शहर में लटके हुए तारों को ऊंचा करने की मांग की। घटनास्थल पर पहुंची गौतम ने लापरवाही के लिए जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई करने, मृतक के परिजनों को सरकार की ओर से उचित मुआवजा देने की मांग की। उन्होंने हादसे में घायलों से अस्पताल जाकर उनकी कुशलक्षेम पूछी।