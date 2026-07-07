CM भजनलाल, लोकसभा स्पीकर बिरला और केंद्रीय मंत्री गडकरी का 8 जुलाई को कोटा दौरा, बालापुरा टोल पर होगा भव्य स्वागत

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर निर्माण कार्य की प्रगति, सड़क सुरक्षा और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी मंगलवार को दिल्ली से कोटा तक सड़क मार्ग से यात्रा करेंगे। इस दौरान वे एक्सप्रेस-वे के विभिन्न हिस्सों का निरीक्षण कर निर्माण गुणवत्ता, सुरक्षा इंतजामों और लंबित कार्यों की समीक्षा करेंगे। कोटा पहुंचने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी उनके साथ रहेंगे और दोनों नेता दरा टनल सहित परियोजना के महत्वपूर्ण हिस्सों का जायजा लेंगे। अधिकारियों से कार्य की प्रगति और निर्धारित समय सीमा में निर्माण पूरा करने को लेकर विस्तृत जानकारी भी ली जाएगी। इसके अलावा बालापुरा इंटरचेंज से कोटा शहर को जोड़ने वाली प्रस्तावित 21.7 किलोमीटर लंबी फोरलेन सड़क परियोजना की भी समीक्षा होगी। करीब 1,220 करोड़ रुपये की इस परियोजना के माध्यम से एक्सप्रेस-वे और कोटा शहर के बीच बेहतर एवं सुगम संपर्क स्थापित करने की योजना है।