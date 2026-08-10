Alwar News: लिपिक भर्ती 2013 में बड़ा खुलासा, 18 अभ्यर्थियों पर FIR के आदेश

राज्यस्तरीय जांच दल ने अपनी टिप्पणी में कहा है कि इन अभ्यर्थियों की ओर से शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक योग्यता अर्जित करने के लिए किए गए नियमित अध्ययन की अवधि और उनके अनुभव प्रमाणपत्र में दर्शाई गई सेवा अवधि एक-दूसरे से ओवरलैप हो रही है। संविदा नौकरी के दौरान ही यह लोग दूसरे राज्यों से कंप्यूटर की डिग्री लेकर आए और अनुभव का बोनस लाभ लेकर लिपिक पद पर नियुक्त हो गए। जांच दल के अनुसार एक ही समयावधि में नियमित अध्ययन करने के साथ-साथ संबंधित संस्थान में सेवा किए जाने का दावा प्रथम दृष्टया संदेह पैदा करता है। ऐसे में इन दोनों में से किसी एक दस्तावेज की सत्यता पर सवाल खड़ा होता है।