Alwar: जांच में खुलासा… सनराइज यूनिवर्सिटी के पास सांयकालीन कक्षाओं के संचालन का रिकॉर्ड नहीं

अलवर जिला परिषद सहित राज्य भर की लिपिक भर्ती में शैक्षणिक दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान अलवर की सनराइज यूनिवर्सिटी से जुड़ा एक बड़ा मामला सामने आया है। भर्ती जांच कमेटी ने जब अभ्यर्थियों की ओर से प्रस्तुत सनराइज यूनिवर्सिटी की डिग्रियों के सत्यापन के लिए विश्वविद्यालय से रिकॉर्ड मांगा, तो विश्वविद्यालय प्रबंधन की ओर से बताया गया कि वर्तमान प्रबंधन वर्ष 2021 से अस्तित्व में आया है और इससे पहले के प्रबंधन ने पुराने दस्तावेजों का अपने स्तर पर निपटान कर दिया था। ऐसे में वर्ष 2021 से पहले के रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होने की बात सामने आई है। जांच कमेटी के सामने विश्वविद्यालय की ओर से दिए गए इस जवाब के बाद उन अभ्यर्थियों की डिग्रियों के सत्यापन पर ही सवाल खड़े हो गए हैं, जिन्होंने 2021 से पहले सनराइज यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल कर जिला परिषदों और पंचायत समितियों में लिपिक पद पर नियुक्ति हासिल की थी।