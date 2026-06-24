24 जून 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

Crime News: भूत-प्रेत और जिन्न का डर दिखाकर 32 लाख की ठगी, तांत्रिक और मौलवी गिरफ्तार

राजस्थान के खैरथल में पुलिस ने एक कथित तांत्रिक और एक मौलवी को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने एक परिवार को भूत-प्रेत और जिन्न का खौफ दिखाकर करीब 32 लाख रुपए ठग लिए।
2 min read
Google source verification

अलवर

image

Rajendra Banjara

Jun 24, 2026

khairthal crime

representative picture (AI)

आज के आधुनिक दौर में भी लोग किस कदर अंधविश्वास के जाल में फंसकर अपनी जिंदगी भर की कमाई गंवा देते हैं, इसका एक हैरान करने वाला मामला खैरथल थाना इलाके में सामने आया है। यहां एक शातिर गिरोह ने एक परिवार के मन में ऐसा डर बैठाया कि उनसे किस्तों में 32 लाख रुपए ऐंठ लिए।

खैरथल थाना पुलिस ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए दो मुख्य आरोपियों को दबोच लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में एक कथित तांत्रिक राजेंद्र प्रसाद शर्मा (निवासी खैरथल) और दूसरा हरियाणा के नूंह जिले के आंधाकी गांव का रहने वाला मौलवी नूरदीन शामिल है।

जान का खतरा बताकर बुना ठगी का जाल

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, इस ठगी का शिकार दांतला रोड निवासी पूजा शर्मा का परिवार हुआ। शातिर ठगों ने परिवार के एक सदस्य की कुंडली और ग्रहों का हवाला देते हुए कहा कि घर पर जिन्न और बहुत खतरनाक भूत-प्रेत का साया है। इतना ही नहीं आरोपियों ने डराते हुए कहा कि अगर जल्द ही तंत्र-मंत्र और विशेष अनुष्ठान नहीं कराया गया, तो परिवार के सदस्य की जान भी जा सकती है। अपने अपनों की जान आफत में देख परिवार बुरी तरह घबरा गया और आरोपियों के झांसे में आ गया।


हरियाणा बुलाकर ऐंठे लाखो रुपए

आरोपियों ने पूजा शर्मा के परिवार को डराकर विशेष पूजा और अनुष्ठान के बहाने हरियाणा बुलाया। वहां अलग-अलग किस्तों और चरणों में कभी पूजा सामग्री तो कभी जिन्न को शांत करने के नाम पर कुल 32 लाख रुपए वसूल लिए। जब काफी समय बाद भी कुछ नहीं बदला और ठगी का अहसास हुआ, तो पीड़िता पूजा शर्मा ने 22 मई को खैरथल थाने में मामला दर्ज कराया।

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने एक विशेष टीम बनाई और हरियाणा व खैरथल के विभिन्न ठिकानों पर दबिश देकर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। 23 जून को पुलिस ने दोनों को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें सात दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस अब उनसे यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उन्होंने इस रकम को कहां छुपाया है। इस मामले का तीसरा आरोपी आबिद मौलवी अभी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस की टीमें जगह-जगह छापेमारी कर रही हैं।

Alwar News: अलवर पहुंचे पंजाब के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया, सुंदर सिंह भंडारी समारोह में 19 विभूतियां सम्मानित

ये भी पढ़ें
sunder singh bhandari samaroh

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

24 Jun 2026 02:23 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / Crime News: भूत-प्रेत और जिन्न का डर दिखाकर 32 लाख की ठगी, तांत्रिक और मौलवी गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Alwar News: सड़क निर्माण कंपनी की लापरवाही से गहरे गड्ढे में गिरी कार

Alwar Road Accident
अलवर

Lucknow Fire Accident: जयपुर समेत पूरे राजस्थान में एक्शन, पर अलवर प्रशासन अब भी गहरी नींद में

coaching library
अलवर

Rajasthan Accident: राजस्थान घूमने आए कर्नाटक के 5 दोस्तों की SUV एक्सप्रेस-वे पर पलटी, 2 की मौत

alwar accident
अलवर

Weather Update: धूल भरी आंधी के बाद हुई बारिश, 26 जून तक येलो अलर्ट जारी

weather update
अलवर

Alwar News: अलवर में जुटी सर्वसमाज की ताकत, EWS सरलीकरण और नौकरियों में हिस्सेदारी पर हुआ मंथन

ews news
अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.