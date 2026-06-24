Crime News: भूत-प्रेत और जिन्न का डर दिखाकर 32 लाख की ठगी, तांत्रिक और मौलवी गिरफ्तार

आरोपियों ने पूजा शर्मा के परिवार को डराकर विशेष पूजा और अनुष्ठान के बहाने हरियाणा बुलाया। वहां अलग-अलग किस्तों और चरणों में कभी पूजा सामग्री तो कभी जिन्न को शांत करने के नाम पर कुल 32 लाख रुपए वसूल लिए। जब काफी समय बाद भी कुछ नहीं बदला और ठगी का अहसास हुआ, तो पीड़िता पूजा शर्मा ने 22 मई को खैरथल थाने में मामला दर्ज कराया।



मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने एक विशेष टीम बनाई और हरियाणा व खैरथल के विभिन्न ठिकानों पर दबिश देकर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। 23 जून को पुलिस ने दोनों को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें सात दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस अब उनसे यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उन्होंने इस रकम को कहां छुपाया है। इस मामले का तीसरा आरोपी आबिद मौलवी अभी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस की टीमें जगह-जगह छापेमारी कर रही हैं।