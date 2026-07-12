राजस्थान में 1 करोड़ से अधिक की छात्रवृत्ति हड़पने का आरोपी गिरफ्तार, पोर्टल में सेंध लगाकर करता था खेल

पुलिस अधीक्षक डॉ. प्यारेलाल शिवरान ने बताया कि आरोपी एनएसपी पोर्टल में तकनीकी सेंध लगाकर फर्जी छात्रवृत्ति आवेदन तैयार करवाता था। इसके बाद राशि अपने नेटवर्क से जुड़े बैंक खातों में ट्रांसफर करवा दी जाती थी। जांच में सामने आया कि सत्र 2021-22 और 2022-23 के दौरान डीडवाना-कुचामन जिले की 25 शिक्षण संस्थाओं के डाइस (DISE) कोड का दुरुपयोग कर करीब 150 फर्जी विद्यार्थियों के नाम पर छात्रवृत्ति निकाली गई। इस गिरोह ने प्रदेशभर में 1.02 करोड़ रुपये की ठगी की, जिसमें अकेले डीडवाना-कुचामन जिले में 82 लाख रुपये का गबन हुआ।