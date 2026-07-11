यमुना जल की आस, डीडवाना-कुचामन फिर भी उदास

जब भी नहरबंदी होती है या तकनीकी कारणों से आपूर्ति बाधित होती है, सीधा असर जिले की जलापूर्ति पर पड़ता है। इसी वर्ष भी गांवों और कस्बों में जलापूर्ति प्रभावित रही। कई स्थानों पर टैंकरों से पानी पहुंचाना पड़ा तथा जलदाय विभाग को वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ी। इससे स्पष्ट है कि जिले की पेयजल व्यवस्था अभी भी एक ही बड़े स्रोत पर अत्यधिक निर्भर है।