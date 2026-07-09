फाइलों में अटके करोड़ों के प्रोजेक्ट, लम्बी टेंडर प्रक्रिया से नागौर के विकास पर ब्रेक

नागौर से नेतड़ा तक बनने वाले करीब 87 किलोमीटर के फोरलेन की स्वीकृति मार्च 2025 में मिली। इसके बाद गोगेलाव से अमरपुरा तक बनने वाले बायपास को शामिल करते हुए हेम प्रोजेक्ट के तहत 1393.34 करोड़ रुपए की स्वीकृति जून 2025 में जारी की गई। एनएच के अधिकारियों ने बावड़ी में बनने वाले बायपास के लिए जमीन अधिग्रहण करने सहित टेंडर प्रक्रिया पूरी करने में एक साल से अधिक समय लगा दिया, लेकिन अभी तक वर्क ऑर्डर जारी नहीं हो पाए हैं। यदि इसी गति से प्रक्रिया चलती रही तो अगले छह महीने में काम शुरू होना मुश्किल है। वाहन चालक दो जगह टोल चुकाने के बावजूद खराब सड़क पर सफर कर रहे हैं।