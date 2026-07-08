50 बीघा पर कार्रवाई के बाद अब अंगोर समेत शिकायत वाले क्षेत्रों पर प्रशासन की नजर, नहीं बख्शेंगे किसी को

नागौर. बड़ली क्षेत्र में करीब 50 बीघा सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के बाद अब प्रशासन अतिक्रमण विरोधी अभियान का दायरा बढ़ाने की तैयारी में है। अगले चरण में शहर के उन क्षेत्रों की जांच की जाएगी, जहां सरकारी भूमि पर कब्जों और निर्माण को लेकर समय-समय पर शिकायतें सामने आती रही हैं। इनमें अंगोर क्षेत्र भी शामिल है। विशेषकर पूरे बड़ली क्षेत्र के एरिया में सरकारी जमीनों की वास्तविक स्थिति की सघनता से जांच की जाएगी। इस संबंध में प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी प्रकार की कार्रवाई से पहले नगर परिषद और राजस्व विभाग संयुक्त रूप से मौके का निरीक्षण करेंगे। इसके साथ ही राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर भूमि की वास्तविक स्थिति स्पष्ट करेंगे। यदि जांच में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण की पुष्टि होती है तो संबंधित मामलों में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

बड़ली की कार्रवाई के बाद बढ़ी उम्मीद

करीब 50 बीघा सरकारी भूमि को कब्जामुक्त कराने की कार्रवाई के बाद अब लोगों की नजर इस बात पर है कि अभियान आगे किन क्षेत्रों तक पहुंचेगा। लंबे समय से शहर के विभिन्न हिस्सों में सरकारी भूमि पर कब्जों की शिकायतें उठती रही हैं। ऐसे में लोगों को उम्मीद है कि अब अन्य विवादित स्थानों की भी वस्तुस्थिति स्पष्ट होगी और जहां आवश्यकता होगी, वहां नियमों के अनुसार कार्रवाई भी होगी। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि सरकारी जमीनों से अतिक्रमण हटाना उनकी प्राथमिकता है। विशेषकर जहां सरकारी भूमि को लेकर लंबे समय से शिकायत मिलती रही है। अधिकारियों के अनुसार पहले ऐसे स्थानों का चिन्हीकरण किया जाएगा, ताकि जांच व्यवस्थित ढंग से हो सके। इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई है। अभियान का उद्देश्य किसी व्यक्ति या स्थान विशेष को निशाना बनाना नहीं, बल्कि सरकारी भूमि की वास्तविक स्थिति का सत्यापन करना है।