‘अपनों’ के बीच महफूज नहीं हैं फूलों सी नाजुक ‘बेटियां’, नागौर में कई मामले दर्ज

जनवरी 2026 में राजस्थान हाईकोर्ट ने नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार के दोषी पिता की आपराधिक अपील खारिज करते हुए ट्रायल कोर्ट की ओर से सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा। न्यायाधीश विनीत कुमार माथुर और न्यायाधीश चंद्रशेखर शर्मा की खंडपीठ ने डूंगरपुर जिले के एक पॉक्सो प्रकरण में फैसला देते हुए कहा कि यौन अपराध, विशेष रूप से बच्चों के खिलाफ किए गए, ऐसे घाव देते हैं जो कृत्य की तात्कालिकता से कहीं आगे तक बने रहते हैं। जो आघात सहा जाता है, वह शारीरिक चोट तक सीमित नहीं होता। बल्कि पीडि़त के मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक कोर में गहराई तक प्रवेश कर जाता है, जिससे विश्वास, सुरक्षा और मानव गरिमा को ठेस पहुंचती है। जब अपराधी पिता हो, जो बच्चे के प्राकृतिक संरक्षक के रूप में न्यासी होता है तो अपराध सामान्य अपराधिकता से आगे निकल जाता है। एक घृणित और विकृत चरित्र ग्रहण कर लेता है। इस प्रकृति के अपराधों के लिए सबसे मजबूत न्यायिक निंदा और उनकी गंभीरता के अनुरूप निवारक सजा की आवश्यकता होती है। इस तरह की नैतिक पतनशीलता के प्रति किसी भी तरह की रियायत या गलत जगह दया न केवल न्याय प्रशासन को कमजोर करेगी, बल्कि यौन शोषण से बच्चों की सुरक्षा के संवैधानिक और वैधानिक दायित्व का गंभीर परित्याग होगा।